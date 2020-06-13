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شكرا لمتابعة خبر عن جدول الرحلات الداخلية للخطوط السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، عن جدول رحلاتها الداخلية، لافتة إلى أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنها أضافت 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وهي: بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة.
واستأنفت الهيئة، الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة الجائحة.
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