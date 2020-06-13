شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية إضافة أكثر من مسكن في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول إلكترونيًا، اليوم السبت، مدى إمكانية إضافة أكثر من مسكن ضمن بياناته في التطبيق.

وأوضح تطبيق توكلنا تفاعلًا مع استفسار أحد الأشخاص عبر تويتر: " إنه يُسمح حاليًا بإضافة مسكن واحد فقط ويمكن عند الضرورة استخدام تصريح تموين طارئ مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن " .

وأكد التطبيق، على أن تعديل مقر السكن سيكون متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين؛ مضيفًا: " نرجو منكم عند القيام بالتعديل أن تكونوا في موقع سكنكم الصحيح قبل القيام بالتغيير " .