شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الأمير سطام تطلق البرنامج الصيفي للغة الإنجليزية لطلاب الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

تنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات البرنامج الصيفي للغة الأنجليزية "عن بعد" الذي تنظمه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، ويستهدف طلاب وطالبات المدارس الثانوية.

وأوضح عميد السنة التحضيرية بالجامعة الدكتور فهد بن شهيل العلوي ، أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج ويستمر شهراً، ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ، ويهدف إلى تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية والتركيز على مهارتي المحادثة والاستماع لدى الطلاب والطالبات المتوقع التحاقهم بالجامعة خلال العام الجامعي القادم 1442هـ.

وأبان الدكتور العلوي أن البرنامج سيعقد هذا العام "عن بعد" ، وسينفذه نخبة من محاضري ومحاضرات السنة التحضيرية من المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية ، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن سعي الجامعة المستمر في دعم برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها عمادات وكليات الجامعة وفروعها.