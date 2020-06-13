شكرا لمتابعة خبر عن «حرس الحدود» تكثف عمليات البحث عن المواطن مفقود جزر فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدى

تكثف قوات حرس الحدود عمليات البحث والإنقاذ عن المواطن الصياد الذي فُقد بجزر فرسان في الحادثة التي سلطت "" الضوء عليها .

جاء ذلك بعد توجيه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد لسرعة العثور على المواطن المفقود منذ الإثنين الماضي .

وكان المواطن قد خرج للصيد بأرخبيل جزر فرسان وعُثر على قاربه في وضع التشغيل .

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