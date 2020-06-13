شكرا لمتابعة خبر عن «حرس الحدود» تكثف عمليات البحث عن المواطن مفقود جزر فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تكثف قوات حرس الحدود عمليات البحث والإنقاذ عن المواطن الصياد الذي فُقد بجزر فرسان في الحادثة التي سلطت " صدى " الضوء عليها .
جاء ذلك بعد توجيه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد لسرعة العثور على المواطن المفقود منذ الإثنين الماضي .
وكان المواطن قد خرج للصيد بأرخبيل جزر فرسان وعُثر على قاربه في وضع التشغيل .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر «حرس الحدود» تكثف عمليات البحث عن المواطن مفقود جزر فرسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.