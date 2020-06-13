شكرا لمتابعة خبر عن استئناف العمل في 64 مشروعا تعليميا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استأنف TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، العمل في عدد من مناطق المملكة على المشاريع المسندة إليها من قبل وزارة التعليم خلال الفترة الماضية، وذلك 64 مشروعا من مشاريع المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، و37 مشروعا للطفولة المبكرة.

واستمرت أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعا، أربعة مشاريع منها في منطقة جازان، ومشروعان في مكة المكرمة، وتسعة مشاريع في منطقة المدينة المنورة، وأربعة مشاريع في محافظة جدة، ومشروعان في المنطقة الشرقية.

وواصلت TBC الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعا، مشروعان منها في محافظة جدة، و17 مشروعا في منطقة الرياض، و38 مشروعا في محافظة صبيا، إضافة إلى 12 مشروعا متعثرا استمر العمل عليها في تلك الفترة؛ فضلًا عن خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفق التدابير التي أعلنتها وزارة الصحة.