شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.