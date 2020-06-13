شاهد اختبار المتانة لهاتف P40 Pro من هواوي

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أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف هواوي (هواوي بي40 برو) Huawei P40 Pro، لعدد من الاختبارات، مثل: الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وحصلت قناة JerryRigEverything، المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة، على هاتف (هواوي بي40 برو) الذي لا يُباع في الولايات المتحدة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي.

وبدأت قناة JerryRigEverything الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من التحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بالزجاج فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، تمامًا مثل واجهة الهاتف.

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ومع أن الزجاج ميال، بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، باءت بالفشل،وذلك على غرار هواتف هواوي الرائدة الأخيرة. كما أن الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية نجح في التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة، باستثناء إطار نظام الكاميرات الخلفية المصنوع من الألمنيوم الذي خُدش بسهولة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (هواوي بي40 برو) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ تعافت وحدات البكسل على الشاشة بعد تعرضها للّهب لمدة 30 ثانية.

ومن المثير للإعجاب بالنسبة للقناة هو صمود حساس البصمة الذي تحت الشاشة بعد الخدش بأداة معدنية حادة..، حتى إنه كان يعمل بدون مشكلات بعد المستوى السابع.

يُشار إلى أن شركة هواوي كانت قد أعلنت عن هاتف (هواوي بي40 برو)، إلى جانب هاتفي (هواوي بي40)، و(هواوي بي40 برو بلس) في 26 آذار/ مارس الماضي.



