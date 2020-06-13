فيس بوك تختبر إظهار معلومات من ويكيبيديا ضمن نتائج البحث على المنصة

︎ :

.



خلال السنوات ارتفعت معدلات البحث على منصة فيس بوك واعتماده كمحرك بحث بشكل هائل للملايين من المستخدمين حول العالم، ويبدو أن الشركة تعي هذا الأمر جيدًا وترغب بتحقيق أكبر استفادة منه. فبحسب آخر التقارير، بدأت الشركة باختبار ميزة تتيح إظهار معلومات من الموسوعة العالمية ويكيبيديا ضمن بعض عمليات البحث حول الشخصيات أو الأماكن الشهيرة وغيرها.

طريقة ظهور المعلومات شبيه لما تظهره جوجل في محرك البحث من معلومات من ويكيبيديا على جانب الصفحة مع بعض النتائج.

ستبدأ فيس بوك بإظهار معلومات من الموسوعة العالمية في الجهة الجانبية من صفحة البحث، وذلك عند البحث حول بعض المعلومات.

ربما ترغب الشبكة الاجتماعية في منح المستخدمين نتائج أكثر دقة وابعادهم عن المعلومات المضللة خاصة في ظل أوضاع كورونا الحالية.

فيس بوك أكدت بدورها هذا الأمر بعد ظهوره لدى عدد من المستخدمين، وقالت في تصريحات لموقع TechCrunch أنها تختبر الميزة على أندرويد و iOS ونسخة الويب من الهاتف، ونسخة سطح المكتب.

يُشار أن عملية الاختبار في بدايتها، وبالتالي ربما لا تكون النتائج دقيقة وظاهرة في جميع عمليات البحث على الشبكة الاجتماعية.

لكن على ما يبدو أنها خطوة جديدة لمنافسة جوجل بعد الإعلانات من فيس بوك، وهذه المرة في نتائج البحث.

