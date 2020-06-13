جديد التطبيقات: Screen Mirroring HD لعكس شاشة هاتفك على تلفازك الذكي

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إذا استنزفتَ عينيك من النظر إلى هاتفك الصغير، فيجب عليك تجربة تطبيق Screen Mirroring HD والذي هو عبارة عن أداة قوية تسمح لك بمحاكاة هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد على شاشة كبيرة، بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع الألعاب والصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات الأخرى على شاشة كبيرة كأجهزة التلفاز ومشغلات Blu-Ray و الكروم كاست وغيرها من المشغلات المتوافقة مع UPnP / DLNA.

كما ويتضمن التطبيق مشغّل صوت وفيديو يدعم جميع تنسيقات الصوت والفيديو المعروفة، وهو متوافق مع الربط سواء عبر البلوتوث أو الواي فاي او حتى كابل USB، حتى أنه يدعم بث الصوت الداخلي والميكروفون.

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ومع التطبيق أيضًا، سوف تستفيد بشكل كامل من دقة الشاشة الخارجية، ليكون مفيدًا جدًا وبشكل خاص مع الألعاب..، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التطبيق العديد من الإعدادات لتحسين الأداء، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المميزات والأدوات التي أدعها لتكتشفها بنفسك.

أخيرًا، تطبيق التطبيق متوفّر للتحميل مجّانًا وبشكل كامل، على أن يكون هناك الدعم للإعلانات، ويكفي للاستفادة منه أن يكون إصدار هاتفك الاندرويد 4.2 فأحدث.

تحميل تطبيق Screen Mirroring HD على أندرويد.

