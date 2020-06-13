مصادرة 3 أطنان خضراوات ببلدية جدة التاريخية

بالتعاون مع الدوريات الأمنية
واصلت بلدية جدة التاريخية، إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، من خلال زيارة 329 موقعًا، أسفرت عن إغلاق 11 محلًا وإنذار 71موقعًا، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة البيع العشوائي والبسطات المخالفة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن دمنهوري، أن حملات البلدية شملت مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وصادرت ثلاثة أطنان من الخضراوات والفواكه، ورصدت موقعين لتنفيذ أعمال الترميم بدون تصريح، مشيرًا إلى مواصلة أعمال الرصد والمتابعة؛ لمنع وإزالة كل التجاوزات والمخالفات البلدية.
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