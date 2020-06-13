أوضح آلية التعامل إلكترونيًا
أوضح برنامج حساب المواطن، آلية إضافة المستفيدين لعقود الإيجار الخاصة بهم إلكترونيًا؛ لاستكمال المستندات المطلوبة من البرنامج.
جاء ذلك، ردًا من البرامج، عبر «تويتر»، على استفسار أحد المستفيدين؛ بشأن طريقة إرفاق عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة، فيما قال «حساب المواطن»، إن إرفاق مستندات المستفيدين، يمكن إتمامه بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، واختيار أيقونتي «تفاصيل الطلب، وإدارة المرفقات»، وإدخال المستندات المطلوبة عبر أيقونة «استعراض الملف»، على أن تكون المرفقات بالصيغ التالية:
على ألا تتجاوز مساحتها 2 ميجابايت. (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf)
اقرأ أيضا
حساب المواطن يوضح سبب نقص قيمة الدعم وخطوات الاستعلام عنه من الحاسبة التقديرية
بالأرقام.. متحدّث حساب المواطن يعلن شرائح وفئات المستفيدين من دفعة يونيو
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة عقد إيجار المستفيد إلكترونيًا لاستكمال البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.