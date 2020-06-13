«حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة عقد إيجار المستفيد إلكترونيًا لاستكمال البيانات

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية إضافة المستفيدين لعقود الإيجار الخاصة بهم إلكترونيًا؛ لاستكمال المستندات المطلوبة من البرنامج.

جاء ذلك، ردًا من البرامج، عبر «تويتر»، على استفسار أحد المستفيدين؛ بشأن طريقة إرفاق عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة، فيما قال «حساب المواطن»، إن إرفاق مستندات المستفيدين، يمكن إتمامه بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، واختيار أيقونتي «تفاصيل الطلب، وإدارة المرفقات»، وإدخال المستندات المطلوبة عبر أيقونة «استعراض الملف»، على أن تكون المرفقات بالصيغ التالية:

على ألا تتجاوز مساحتها 2 ميجابايت. (jpg ، jpeg ، png ، bmp، pdf)

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