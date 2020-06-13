أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة بمناطق عدة

خلال الساعات المقبلة
توقّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة الشدة ورياحًا نشطة بمناطق عدة، نهار السبت وليلة الأحد.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من عسير وجازان خاصة السفوح الغربية، وأجزاء من عمان واليمن.
وأضاف الحصيني، أنه متوقع أيضًا نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية، على الشرقية والخليج والشمالية، ووسط الساحل الغربي، وتكون متوسطة على نجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت- تكونًا للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة.
بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران، وكذلك على أجزاء من الساحل الغربي.
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