الأرصاد: عوالق ترابية في 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ظهور عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية في 3 مناطق خلال الساعات المقبلة.

ونبهت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى تعرض منطقة القصيم إلى عوالق ترابية تشمل: «الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء»، مما يؤثر على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة؛ بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

ووفق «الأرصاد»، تتعرض منطقة جازان «جازان – فرسان»، وعدد من المواقع الأخرى بالمنطقة إلى حالة جوية مماثلة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وذلك خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء، كما تشهد منطقة الباحة «الباحة - العقيق - المخواة – بلجرشي» وعدد من المواقع الأخرى بالمنطقة نفس الحالة الجوية بتكون الغبار، الذي يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

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