السعودية اليوم / السودان تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 149 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية فى بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

// انتهى //

10:49ت م

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الخرطوم 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) و 20 وفاة، منها 7 في ولاية الخرطوم، فيما شفي 138 شخصا ،ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6879 حالة، بينها 433 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 2416 شخصا.وذكرت وزارة الصحة السودانية فى بيان لها اليوم ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 67 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 297 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.// انتهى //10:49ت م0027

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