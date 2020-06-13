السعودية اليوم / الهند تسجل 11458 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت الهند اليوم 11458 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا التي تشهد أسوأ تفش في الهند تخطى عتبة المئة ألف.

كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من ألفي حالة جديدة.

// انتهى //

10:41ت م

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نيودلهي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت الهند اليوم 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) كحالات مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى مايفوق 300 ألف إصابة .وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الهندية أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا التي تشهد أسوأ تفش في الهند تخطى عتبة المئة ألف.كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من ألفي حالة جديدة.// انتهى //10:41ت م0026

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