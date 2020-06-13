السعودية اليوم / ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة و حالة وفاة بفيروس كورونا



طرابلس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان ، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و 3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.

// انتهى //

08:51ت م

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طرابلس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.وأوضح المركز في بيان ، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و 3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.// انتهى //08:51ت م0016

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