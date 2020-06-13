

تبوك 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بدء القبول والتسجيل الموحد للفصل التدريبي الاول للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة لبرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ، وذلك يوم غد .

أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، مبيناً أن التقديم سيشمل مرحلة دبلوم الكلية التقنية لخريجي وخريجات الثانوية العامة والحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، كما يفتح القبول في المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ .

وأفاد المطيري أن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1441 هـ، حتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.

وبيّن المهندس المطيري أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

// انتهى //

08:21ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعلان بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة تبوك غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.