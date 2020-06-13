توضيح مهم من توكلنا بشأن طلب تصريح تموين طارئ

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكراره في نفس اليوم.

وقال تطبيق توكلنا في تغريدة له عبر تويتر ردًا على استفسار في هذا الشأن: إنه عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلب السابق والجديد.

وتابع توكلنا: لكن يشترط ألا يكونا في نفس اليوم، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا.

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كما أعاد تطبيق توكلنا التأكيد على أن تعديل مقر السكن سيكون متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين.

وأضاف تطبيق توكلنا: نرجو منكم عند القيام بالتعديل أن تكونوا في موقع سكنكم الصحيح قبل القيام بالتغيير.

وكانت المملكة قد أطلقت- ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- تطبيق “توكلنا”، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، ويأتي ذلك أيضًا في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

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