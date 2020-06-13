شكرا لقرائتكم بلدية الصفا تواصل حملتها على الباعة الجائلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-13 بلدية الصفا تواصل حملتها على الباعة الجائلين متابعات الخليج 365 - جدة واصلت بلدية الصفا الفرعية جهودها أمس الجمعة في مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، حيث جرى مصادرة 8.5 طن من الخضروات والفواكه. Advertisements وقال رئيس البلدية المهندس عمرو حافظ إن الفرق الميدانية كثفت جهودها على حرم حلقة الخضار (داخل الحي السكني) بحي الصفا من خلال فريق عمل مختص. ولفت إلى أنه جرى إتلاف 7 من العربات لوجودها بالشوارع وأمام العمائر السكنية، مضيفًا أن الكميات المصادرة جرى تسليمها للجمعيات الخيرية.

تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الصفا تواصل حملتها على الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.