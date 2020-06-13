فيديو.. المعلمي: قطر عادت إلى ما يقارب حجمها الطبيعي في 3 سنوات

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن قطر عادت إلى ما يقارب حجمها الطبيعي خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددًا على أن المقاطعة العربية لها قلّصت دورها التخريبي وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما قال السفير المعلمي خلال حواره إلى قناة روسيا اليوم، أن الدول المقاطعة مستمرة في تأييدها للوساطة الكويتية، وتأمل في أن تثمر عن نتائج إيجابية، إلا أن القيادة القطرية تواصل التعنت في رفض المطالب المشروعة للدول الأربع.

Advertisements

في سياق آخر، قال المعلمي إن سوريا لا بد أن تعود يومًا إلى جامعة الدول العربية وهذا بحاجة لعدة خطوات، مضيفًا أن العلاقات بين الرياض ودمشق ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق على غرار الإمارات العربية المتحدة قال المعلمي إنه لا توجد حاليًا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









