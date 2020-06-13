شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة تحجب الرؤية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني مدى الرؤية . وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت .

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