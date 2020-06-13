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3 اقتباسات ستغير تفكيرك من كتاب نظرية الفستق
سلط الكاتب فهد الأحمدي الضوء عليها
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط الكاتب فهد عامر الأحمدي الضوء على بعض الاقتباسات من كتابه “نظرية الفستق 2”.
ووجه فهد الأحمدي عبر حسابه بموقع تويتر 3 نصائح من كتاب نظرية الفستق، أولها: لا تحتاج لتغيير العالم حين تتخذ قرارًا بتغيير نفسك”، وأيضًا “أنت إنسان قبل أن تنتمي لثقافة ووطن ومذهب، فخالق (جميع الناس) بخلق حسن”، وأخيرًا: النجاح آخر المحاولات الفاشلة والبدء في سن مبكرة ينتهي بالنجاح في مرحلة مبكرة.
كما نشر صورًا لملخصات بعض المواضيع في كتاب نظرية الفستق 2.
جدير بالذكر أن كتاب ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺘﻖ هو ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ حيث ﻳﺘﻀﻤﻦ 52 ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ: (ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺤﺒﻚ ﻭﻳﻜﺮﻫﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ – ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؟ – ﺃﻓﻜﺎﺭﻙ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ – ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻬﻤﺔ؟ – ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻫﻴﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ – ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﺑﺬﻛﺎﺀ – ﻛﻴﻒ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟ – ﺃﻋﻈﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ).
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