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مصادرة 3 أطنان خضراوات بنطاق جدة التاريخية
البلدية أغلقت 11 محلًا وأنذرت 71 موقعًا
متابعات الخليج 365 - جدة
واصلت بلدية جدة التاريخية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة البيع العشوائي والبسطات المخالفة، من خلال زيارة 329 موقعًا، حيث أسفرت الجولات عن إغلاق 11 محلًا وإنذار 71 موقعًا.
وأوضح رئيس البلدية أيمن دمنهوري أن حملات البلدية شملت مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية حيث تمكنت من مصادرة 3 أطنان من الخضراوات والفواكه كما جرى رصد موقعين لتنفيذ أعمال الترميم بدون تصريح.
وأكد دمنهوري أن البلدية سوف تواصل أعمال الرصد والمتابعة لمنع وإزالة كافة التجاوزات والمخالفات البلدية.
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