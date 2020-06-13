2020-06-13

لا يصلي في المسجد خوفًا من كورونا .. والمطلق: ليس فيها شيء

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، على استفسار بشأن عدم الصلاة في المسجد خوفًا من كورونا.

وأفتى الشيخ المطلق خلال برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام، بجواز أن يصلي الإنسان في بيته خشية أن تصيبه عدوى الفيروس.

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وكان المتصل قد سأل الشيخ المطلق وقال: أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من كورونا، فهل فيها شيء؟” ليجيبه المطلق: “ليس فيها شيء. الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك”.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أكدت أنه يحرم على المصاب بكورونا شهود الصلاة وكذلك من يخضعون للعزل يصلون في مكان عزلهم، ومن خشي أن يتضرر أو يضر غيره يرخص له بعدم شهود الجمعة والجماعة.

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