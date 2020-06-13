- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم لا يصلي في المسجد خوفًا من كورونا .. والمطلق: ليس فيها شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لا يصلي في المسجد خوفًا من كورونا .. والمطلق: ليس فيها شيء
أفتى بجواز صلاة الإنسان في بيته خشية أن يصيبه كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، على استفسار بشأن عدم الصلاة في المسجد خوفًا من كورونا.
وأفتى الشيخ المطلق خلال برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام، بجواز أن يصلي الإنسان في بيته خشية أن تصيبه عدوى الفيروس.
وكان المتصل قد سأل الشيخ المطلق وقال: أنا جار للمسجد، ولكن في هذه الفترة لا أصلي فيه خوفًا من كورونا، فهل فيها شيء؟” ليجيبه المطلق: “ليس فيها شيء. الله يحفظك ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صلِّ في بيتك جماعة مع أهلك”.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أكدت أنه يحرم على المصاب بكورونا شهود الصلاة وكذلك من يخضعون للعزل يصلون في مكان عزلهم، ومن خشي أن يتضرر أو يضر غيره يرخص له بعدم شهود الجمعة والجماعة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لا يصلي في المسجد خوفًا من كورونا .. والمطلق: ليس فيها شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.