شكرا لمتابعة خبر عن كيفية تعديل الحالة الوظيفية في " حساب المواطن " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تعديل الحالة الوظيفية، في رده على استفسار أحد المواطنين. أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تعديل الحالة الوظيفية، في رده على استفسار أحد المواطنين. وبين البرنامج أنه يتم تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل). وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود وظيفة يتم اختيار " لا توجد وظيفة " وحذف الدخل السابق، موضحا أنه لابد من الإفصاح عن دخل " ساند " واختيار نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " مخصص من برنامج ساند " والإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة.

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