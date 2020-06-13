مواطن يصاب بكورونا جراء عمله التطوعي ويعدي كامل أسرته

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أصيب مواطن في مكة المكرمة بفيروس أصيب مواطن في مكة المكرمة بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى أفراد أسرته. وأوضح المواطن أنه تعرض للإصابة بالفيروس جراء عمله التطوعي والإغاثي تجاه الأسر المتضررة من الجائحة. ولفت إلى أنه كان يقوم بتوزيع السلال الغذائية ابتداء من شهر رمضان، وذلك تماشياً مع مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تحت مسمى " براً بمكة " .

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