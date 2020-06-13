شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..إزالة اسم " سليمان القانوني " من أحد شوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، قيام أمانة الرياض، بإزالة اسم " سليمان القانوني " من أحد شوارعها. وثقت مجموعة من الصور، قيام أمانة الرياض، بإزالة اسم " سليمان القانوني " من أحد شوارعها. وسليمان القانوني من سلاطين العثمانيين، وسُرق في عهده 6 قطع من الحجر الأسود وتم نقلها إلى تركيا. Advertisements وكانت فترة حكمه هي الأطول، حيث قام بحكم الدولة العثمانية لمدة وصلت إلى 48 عامًا.

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