بالصور.. محافظ الداير وسط الانهيار الصخري رغم خطورته لمتابعة «فك احتجاز الشجعة»

تحدى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، الانهيار الذي حدث بطريق مركز الشجعة بمنطقة جازان، وتسبب في احتجاز أهالي المركز، وذلك للعمل على فتح الطريق، في صورة أظهرت تفاني وتفاعل المسؤول.

ووقف محافظ الداير ميدانيًا على موقع الانهيار؛ رغم خطورة الموقع، وأصرّ على متابعة خطة الطوارئ لضمان إنجاز فتح الطريق، وتنفيذ توجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المؤكدة على أهمية سلامة المواطنين وسرعة رفع مخلفات الانهيار.

ووجه «ابن لبدة» الجهات ذات العلاقة، بمضاعفة الجهود وتضافرها، وتوفير حلول جذرية لضمان عدم تكرارها؛ لاسيما وأن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة، مشددًا على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق، موجهًا الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة، حتى إنجاز أعمال الصيانة.

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وأكد المحافظ، أن العمل متواصل لرفع الانهيار ودعم الموقع بآليات لضمان سرعة الإنجاز، مشيرًا إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار، وتوجيهاتهما على معالجة أي حوادث محتملة؛ نتيجة الأمطار بشكل سريع، والتفاعل معها على مدار الساعة.

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