«الحصيني»: ارتفاع درجات الحرارة صيفًا يُوجَب متابعة التمديدات الكهربائية

اعتبرها من مسببات الحوادث
حذَّر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، من عدم متابعة التمديدات الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا.
وقال «الحصيني»، عبر «تويتر»، إن التمديدات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة للمواصفات، تعتبر من مسببات الحوادث الكهربائية، ومع ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، لا بد من متابعتها في المزارع والاستراحات، خاصة في حالة بركيب مكيفات صحراوية في حظائر الحيوانات والطيور.
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