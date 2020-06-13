بالصور.. بلاغ مواطن يقود لمصادرة 5 أطنان ثوم في «أبومراغ» بمكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، موقعًا غير صحي لتخزين كميات كبيرة من الثوم، فيما يُسوِّقه الباعة الجائلون المخالفون.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، إن الفرق الرقابية صادرت وأتلفت 5 أطنان من الثوم مخزنة بموقع في أبومراغ يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن، مبينًا أنه جارٍ استدعاء مالك الموقع واتخاذ الإجراءات، وفق الأنظمة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليه.

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وأكَّد المالكي، أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، تكثف الجولات الرقابية باستمرار، وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية الضامنة لسلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

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