بالصور.. مصادرة 817 كيلو خضراوات وفواكه في الشوقية

صادرت بلدية الشوقية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 817 كجم من الخضار والورقيات والفواكه، وسلمتها لجمعية إكرام الطعام بعد التأكد من سلامتها، فيما أتلفت 40 كجم من الخضار الفاسد.

يأتي ذلك، ضمن جهود الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية بمواصلة الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين، امتدادًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

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وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، المضبوطات كانت مخزنة بطرق غير نظامية، ويتم عرضها وبيعها من قبل الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، فيما أكدت الأمانة أنها شكلت فرقًا ميدانية خاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين لخطورتها على الإصحاح البيئي وتشويه المظهر الحضاري، ودعت المواطنين للإبلاغ عبر الرقم 940 في حال وجود أي ملاحظات ومخالفات بلدية؛ لاتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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