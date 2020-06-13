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ضبط معدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح في المنطقة الشرقية

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جرى تسليمها لفرع بلدية غرب الدمام

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عددًا من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون تصريح بذلك.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه جرى اليوم ضبط جرافتين وشاحنتين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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