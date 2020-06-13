«الصحة» توجِّه نصيحة لمخالطي المصابين بكورونا بشأن موعد ظهور الأعراض

جددت التذكير بالأعراض العامة للإصابة
نصحت وزارة الصحة المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم.
وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، ينبغي الالتزام بالتعليمات الموجهة من قبل الطبيب، لأن الأعراض قد تظهرفي أي وقت خلال فترة الحضانة، والمقدرة بـ14 يومًا، وقد يكون الشخص معديًا خلال فترة الحضانة.
كما جدَّدت وزارة الصحة التذكير بالأعراض العامة لفيروس كورونا المستجد، التي تشمل: «الحمى أو السعال أو ضيق التنفس»، فضلاً عن أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، التهاب الحلق، الغثيان أو الإسهال، سيلان بالأنف، فقدان حاستي التذوق والشم، آلام عامة بالعضلات.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توجِّه نصيحة لمخالطي المصابين بكورونا بشأن موعد ظهور الأعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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