السعودية اليوم / تسجيل 348 إصابة جديدة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.

// انتهى //

07:21ت م

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برلين 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.// انتهى //07:21ت م0011

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