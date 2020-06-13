السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 49 إصابة جديدة، من بينها 44 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12051 إصابة.

وظلت حصيلة الوفيات بدون تغيير عند 277 حالة وفاة.

// انتهى //

07:17ت م

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سيئول 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واستراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في كوريا الجنوبية إلى ما دون الخمسين اليوم، إلا أن الإصابات العنقودية استمرت في منطقة سيئول الكبرى، لتضع مزيدا من الضغوط على جهود السلطات الصحية لمكافحة الوباء.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 49 إصابة جديدة، من بينها 44 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12051 إصابة.وظلت حصيلة الوفيات بدون تغيير عند 277 حالة وفاة.// انتهى //07:17ت م0010

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