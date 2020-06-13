السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5222 إصابة جديدة و504 وفيات إضافية بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5222 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي كلوديا سينباوم أمس الجمعة أن المدينة سترفع خلال أيام القيود المفروضة على حركة السيارات والنقل العام وستسمح لنحو 340 ألف عامل بالعودة إلى مصانعهم وذلك رغم استمرار ارتفاع عدد المصابين.

// انتهى //

07:14ت م

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مكسيكو سيتي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و504 وفيات يوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 139 ألف إصابة و 16448 وفاة.وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة بلدية العاصمة مكسيكو سيتي كلوديا سينباوم أمس الجمعة أن المدينة سترفع خلال أيام القيود المفروضة على حركة السيارات والنقل العام وستسمح لنحو 340 ألف عامل بالعودة إلى مصانعهم وذلك رغم استمرار ارتفاع عدد المصابين.// انتهى //07:14ت م0009

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