السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن خمسا من الحالات المؤكدة الجديدة هي لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى رصدت في العاصمة بكين.

و ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 83075 فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.

// انتهى //

07:10ت م

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شنغهاي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت الصين اليوم 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات دون ظهور أعراض حتى نهاية أمس.وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان أن خمسا من الحالات المؤكدة الجديدة هي لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى رصدت في العاصمة بكين.و ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 83075 فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //07:10ت م0008

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