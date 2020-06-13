مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/10/21 هـ الموافق 2020/06/13 م واس

الجمعة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م

05:55ت م

0173



www.spa.gov.sa/2097617 الجمعة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م05:55ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.