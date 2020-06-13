السعودية اليوم / انهيار حركة النقل الجوي بنسبة 95% في غرب أفريقيا بسبب كورونا



أبوجا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020م واس

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، عبدالله بوريما، أن حركة النقل الجوي في منطقة الاتحاد انهارت بصورة كبيرة، بسبب جائحة فيروس

ولفت بوريما خلال لقاء عن بعد مع وزراء النقل في الاتحاد الأفريقي إلى أن حركة النقل الجوي بالمنطقة تراجعت بنسبة 95% في أعقاب حظر حركة الطيران التي تضمنت منع نقل المسافرين على الخطوط الجوية باستثناء حركة الطائرات الخاصة.

وأضاف أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تقييم تأثير أزمة جائحة كورونا على قطاع النقل بدول الاتحاد، وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لاحتواء ودراسة احتياجات قطاع النقل حال استئناف نشاطه مجددًا.

// انتهى //

02:19ت م

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أبوجا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020م واسأكد رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، عبدالله بوريما، أن حركة النقل الجوي في منطقة الاتحاد انهارت بصورة كبيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).ولفت بوريما خلال لقاء عن بعد مع وزراء النقل في الاتحاد الأفريقي إلى أن حركة النقل الجوي بالمنطقة تراجعت بنسبة 95% في أعقاب حظر حركة الطيران التي تضمنت منع نقل المسافرين على الخطوط الجوية باستثناء حركة الطائرات الخاصة.وأضاف أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تقييم تأثير أزمة جائحة كورونا على قطاع النقل بدول الاتحاد، وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لاحتواء ودراسة احتياجات قطاع النقل حال استئناف نشاطه مجددًا.// انتهى //02:19ت م0168

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