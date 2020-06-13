بالفيديو..لحظة محاولة المتهم بسرقة مركبة بجدة للهروب " مكبلا "

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وثق مقطع فيديو، محاولة المقيم المتهم بسرقة مركبة جنوب جدة، للهرب من رجال الأمن وهو مقيد.
وأظهر المقطع، لحظة فرار المتهم بينما تم وضع " الكلبشات " في يديه، لكن دون فائدة، إذ صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه.
والمتهم مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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