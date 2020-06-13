شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة محاولة المتهم بسرقة مركبة بجدة للهروب " مكبلا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثق مقطع فيديو، محاولة المقيم المتهم بسرقة مركبة جنوب جدة، للهرب من رجال الأمن وهو مقيد.

وأظهر المقطع، لحظة فرار المتهم بينما تم وضع " الكلبشات " في يديه، لكن دون فائدة، إذ صرّح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه.

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والمتهم مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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