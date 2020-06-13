" قطعة قماش " وراء العثور على جثة وادي رجم المتحللة

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):على خلفية العثور على جثة شاب متحللة بوادي رجم جنوب شرق محايل، تبين أن قطعة قماش هي التي قادت للعثور عليه.
وأوضح الفريق التطوعي الذي عثر على الجثة أنه تلقى بلاغًا من شرطة منطقة عسير، يفيد بفقدان شاب في العشرينيات من عمره في عقبة رجم.
وبين الفريق أنه تم تمشيط العقبة، ولم يُعثر فيها على المفقود، فتم النزول لبطن وادي رجم، وبدأت مرحلة جديدة من المسح للموقع طلوعًا ونزولاً، ثم عثروا على قطعة من القماش بيضاء اللون، ملفوفة على غصن شجرة؛ وهو ما أثار الشكوك أن تكون إشارة لمكان وجوده.
ثم تم العثور على جثة الشاب، و تبين أن قطعة القماش جزء من ملابسه، قد يكون قد وضعها للاستدلال عليه.
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