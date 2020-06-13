السفارة السعودية في واشنطن تنبه المنظمات الإخبارية بشأن نشاط مشبوه ضد بريدها الإلكتروني

طلبت التحقق من الرسائل المرسلة منه قبل نشرها

نبَّهت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، جميع المنظمات الإخبارية؛ بشأن نشاط مشبوه حول بعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة. وقالت السفارة، عبر تويتر، نطلب من وكالات الأنباء التي تلقت رسائل بريد إلكتروني من مسؤولي السفارة في الأيام الأخيرة، التحقق من صحة المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة.. نحن نتخذ خطوات لتصحيح الوضع.

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