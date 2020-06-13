القبض على مقيم تورط بسرقة مركبة في مكة المكرمة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم تورط بسرقة مركبة. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، إثر تورطه بسرقة مركبة؛ حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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