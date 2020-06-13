«الصحة» تحدد 3 خطوات تسهم في الوقاية من كورونا

حددت وزارة الصحة ثلاث خطوات احترازية، تسهم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت الوزارة أن الخطوة الأولى تكمن في ترك مسافة مع الآخرين، والخطوة الثانية (الحرص على لبس الكمامة)، وأما الخطوة الثالثة، فتكون بالحرص على غسل اليدين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنفوجراف يوضح الخطوات الثلاثة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

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وفى وقت سابق اليوم، دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم ومواعيد الحصول عليها.

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