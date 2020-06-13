السعودية اليوم / وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالميًا



ساو باولو 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألف.

وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشي الفيروس في البرازيل.

// انتهى //

03:43ت م

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ساو باولو 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت البرازيل 41828 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا ، لتتخطى بريطانيا وتصبح ثاني أعلى حصيلة للوفيات في العالم، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عدد الوفيات 909 حالات فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 828 ألف.وسمحت السلطات للمحلات والمراكز التجارية بفتح أبوابها لمدة أربع ساعات يوميا في مدينة ساو باولو، بؤرة تفشي الفيروس في البرازيل.// انتهى //03:43ت م0170

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