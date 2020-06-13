شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف شاحنة تعبر «جمرك الخفجي» في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الجمارك السعودية لـ«اليوم»، أن حركة العمل الجمركي في جمرك منفذ الخفجي، خلال الفترة من 7 مارس إلى 7 يونيو 2020م، شملت حركة 35.062 شاحنة في جهتي المغادرة والقدوم، وبينت أن قيمة الواردات والصادرات بلغت مليارا و75 مليونا و465 ألفا و303 ريالات.

حركة الشاحنات

وتمثلت حركة الشاحنات خلال الثلاثة الأشهر الماضية في مغادرة 20.094 شاحنة، وقدوم 14.968 شاحنة من دولة الكويت الشقيقة.

وأشارت الجمارك السعودية إلى أن حركة الواردات في جمرك الخفجي بلغت خلال هذه الفترة 93.527 طنا، فيما بلغت قيمة الواردات 306.437.415 ريالا، وبلغت حركة الصادرات في الجمرك 205.643 طنا بقيمة 769.027.888 ريالا.

عمل متواصل

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يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جمرك الخفجي عمله على مدار الساعة، منذ ظهور جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كبقية المنافذ البرية والجوية والبحرية الأخرى في المملكة، واستمر العمل في جمرك الخفجي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، دون توقف، لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة.

تيسير الحركة

وأسهمت استمرارية حركة العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع، الأمر الذي ساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية.

تدابير وقائية

وكانت الجمارك السعودية قد شددت منذ بداية ظهور جائحة كورونا، على منسوبيها العاملين في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية، عند التعامل مع البضائع أو المسافرين، من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وتأتي هذه التدابير الاحترازية مواكبة للإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس ومنع تفشيه.