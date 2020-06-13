شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لمتضرري سيول عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 48 سلة غذائية للمتضررين من السيول في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 288 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.