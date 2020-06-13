شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في «الدفاع» للجامعيين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالوزارة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة «بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة» للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً بأن فتح باب القبول والتسجيل للعام 1442هـ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم إعلانه في وقت لاحق.
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