شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في «الدفاع» للجامعيين والان نبدء بالتفاصيل

تفتح اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع باب القبول والتسجيل للعام الدراسي «1442هـ» للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 1441/10/22هـ الساعة 10:00 صباحاً، وحتى يوم الأحد الموافق 1441/10/29هـ.

وأوضحت أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالوزارة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة «بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة» للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة، علماً بأن فتح باب القبول والتسجيل للعام 1442هـ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم إعلانه في وقت لاحق.