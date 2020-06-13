شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من الطلبة يؤدون «التحصيلي» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أدى أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة الاختبار التحصيلي عن بعد، بنسبة رفع وإكمال الاختبار بلغت 92 %.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن 16207 طلاب وطالبات تغيبوا عن إجراء الاختبار عن بعد أو واجهتهم مشكلات تقنية، بنسبة 8 %. مضيفة أن عدد الطلبة المسجلين للاختبار في المقرات المحوسبة بلغ لأول يومين 16082 طالبًا وطالبة، أجرى الاختبار منهم 13681، بنسبة حضور بلغت 85%، في حين بلغ عدد من لم يجروا الاختبار التحصيلي في المقرات بسبب تغيبهم أو لم يتمكنوا من تنفيذ التعليمات التقنية 2401 طالب بنسبة 15%، وهي نسبة أكبر من نسبة الاختبار التحصيلي عن بعد.

وأشارت إلى إجراء الاختبارات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 16-17 شوال الجاري، مؤكدة توفير الاختبار لجميع الطلبة، مع إعطائهم فرصة الاختيار بين الاختبار عن بعد أو الاختبار في المقرات المحوسبة، إضافة الى مقرات أخرى وفرتها الجامعات الحكومية وإدارات التعليم في ضوء دعم وزارة التعليم لتطبيق الاختبار التحصيلي وتوفير جميع الخيارات للطلبة وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وبروتكولات وزارة الصحة. وأوضحت الهيئة أن نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية رصد ظاهرة الغش، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين، كما تم رصد حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة.