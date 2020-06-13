شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مسارات في «صيفي 2020» بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن: فن الجرافيك والتصميم، وتقنية المعلومات، التجارة والأعمال، والإدارة، اللغات والترجمة، المهارات الحياتية، ومسار محاضرات جماهيرية.
وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بُعد من خلال عددٍ من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابتها الإلكترونية للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنفيذ التدريب.
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