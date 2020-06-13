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7 مسارات في «صيفي 2020» بجامعة طيبة

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بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب السنوي الصيفي «صيفي 2020» عن بُعد في 7 مسارات تدريبية متاحة مجانًا لكافة أفراد المجتمع.

وتتضمن: فن الجرافيك والتصميم، وتقنية المعلومات، التجارة والأعمال، والإدارة، اللغات والترجمة، المهارات الحياتية، ومسار محاضرات جماهيرية.

وتشارك 10 كليات بالجامعة في تقديم مسارات البرنامج عن بُعد من خلال عددٍ من المدربين والمدربات من أعضاء هيئة التدريس، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى زيارة بوابتها الإلكترونية للاطلاع على آلية التسجيل ومواعيد تنفيذ التدريب.

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